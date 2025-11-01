Más de medio siglo remando en Perillo: de un club de aficionados a luchar por medallas

Hace 55 años nació en Oleiros el Club de Regatas de Perillo, una institución que comenzó con 800 socios, llegó a estar en las competiciones de más alto nivel y ha dado deportistas como Álvaro Alvedro, que ahora se prepara para competir en el mundial.

La presidenta Raquel Armesto, recuerda cuando ella comenzó a entrenar en Perillo a principios de los años 90, animada por algunos amigos de su pandilla. «Me gustaba mucho hacer todo tipo de deportes y me animaron», recuerda.

«Entonces había muy poquitas chicas, en aquel momento solo competíamos en bateles. En 2016 sacamos la primera trainera femenina y desde entonces estamos sacándola todos los años», dice la presidenta. Ahora, el equipo femenino lucha por volver a los puestos más altos de las categorías gallegas y el masculino por una remontada con un nuevo entrenador.

En el equipo femenino ya hay quien tuvo padres que remaron en Perillo, y en el equipo masculino alguno cuenta hasta a sus abuelos. «Hay muchos compañeros que tienen tradición de mar», señala la deportista.

Recepción de la primra trainera para el club en 1972. | LOC

Entre los primeros que comenzaron a remar con Perillo, y que todavía siguen vinculados al club, está Javier Rodríguez, que empezó en el año 1972. «Empezaron un grupo de aficionados al remo que entonces entrenaban con una trainera prestada», recuerda el remero. «Poco a poco fue creciendo el interés y poco después se decidió hacerse con un local social», dice Rodríguez.

Los primeros años del club coincidieron con una explosión de actividades en la zona que «cubrían muchas necesidades sociales». La entidad llegó a contar con hasta 800 socios, un número «extraordinario y muy difícil» de conseguir hoy en día. Con 12 años fue cuando Rodríguez empezó en el club, que pronto se convirtió en el centro de su vida social. «Era un sitio donde te reunías, no solo en el sentido de entrenar sino que te juntabas con los amigos y podías jugar a las cartas o ver la televisión», recuerda Rodríguez.

En esos años la entidad ha llegado a cosechar varios momentos deportivos «muy dulces», y entre los socios recuerdan especialmente el campeonato gallego del año 1996, que ganaron en Moaña tras un retraso de la competición por la niebla, o el 2002 cuando quedaron terceros por milésimas en la bandera de La Concha.

Pero el objetivo del club para estos años va mucho más allá de los éxitos deportivos. «Lo primero es seguir saliendo, sin fallar un año», admite Armesto. «Me encantaría que en los próximos años ese sentimiento de deporte de mar como es el remo, que es además tradicional y que transmite valores de sacrificio, de equipo, que todo eso se inculcase y que viésemos mucha más gente joven que quiera practicarlo, que creciésemos como masa social y sacar trainera masculina y femenina estos siguientes 55 años», dice la presidenta.

Para conseguir esto, admiten, hace falta respaldo social e institucional. En ese sentido agradecen tanto la implicación del Concello de Oleiros como la de su principal patrocinador Salgado Congelados. Este viernes el Concello anunció que comprarán por 62.000 euros un nuevo local en la Avenida das Mariñas para ampliar los espacios de entrenamiento y almacenar las embarcaciones.

Mientras tanto el club de Perillo celebrará este aniversario con la intención de hacer actos cada mes para darse a conocer. «Queremos hacer fiesta, nuestra primera parada va a ser la feria de la miel de Perillo, para presentar nuestro stand», señala Armesto.