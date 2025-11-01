O BNG pide máis protección para o patrimonio costeiro
Oleiros
O BNG celebra a aprobación do Catálogo de bens de valor cultural do litoral, que inclúe 27 elementos en Oleiros, ao abeiro da Lei 4/2023 de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia. Porén, considera que faltan outros bens destacados, como o Peirao de Dexo, os embarcadoiros da Ría do Burgo ou a cheminea da telleira de Mera. O grupo nacionalista critica que moitas destas figuras de protección «acaben en papel mollado», poñendo como exemplo o abandono do Monumento Natural da Costa de Dexo ou o estado dos faros de Mera.
