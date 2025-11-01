Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: "Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas"

La gastronomía venezolana llegó a Arteixo para quedarse cuando Rosa Mary Galán y Henry Correa decidieron dejar atrás Caracas y «reinventarse» abriendo su negocio frente al edificio del ayuntamiento en 2019, cuando todavía no existía ningún local especializado en este tipo de cocina en el municipio.

«Yo soy informática y Henry es abogado, pero vinimos a probar suerte aquí y a poner en práctica la cocina que nos enseñaron en nuestras casas», asegura Rosa Mary Galán.

La pareja llegó a Galicia hace seis años «de vacaciones», para visitar a la familia de ella. Pero lo que no se esperaban era que les gustase tanto como para quedarse. «Fue todo muy rápido, y no fue fácil, pero ha merecido la pena», afirma la venezolana.

Ambos apostaron por Arteixo porque les parecía un lugar «en auge, con mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas». Así nació Entre Nós, un local «100 % venezolano» con una amplia carta —también disponible a domicilio— en la que «la reina» es su bandeja degustación.

«Es una aproximación a la comida casera venezolana», explica, «para que la gente pruebe un poco de todo: desde arepas hasta cachapas y tostones».

Una gastronomía con raíces españolas

«Es una comida amigable, no es extraordinariamente especiada ni picante, y comparte muchas raíces con la española», asegura Rosa Mary, que cuenta que una de sus arepas más exitosas es la reina pepiada, elaborada con pollo, aguacate, mayonesa, cilantro y cebollita. «También gusta mucho nuestro asado negro», añade la propietaria del local, que sostiene que «lo mejor que puede hacer uno es ofrecer lo que uno es y lo que tiene».

Por eso decidieron apostar por la gastronomía «de casa, de toda la vida». «Queremos que nuestra comunidad y que la gente de aquí se sientan como en su casa; queremos transmitir sensación de hogar», agrega la pareja.

Al principio, dicen, no fue fácil hacerse un hueco, ya que la gente no estaba acostumbrada a esta cocina «más tropical». Poco después de abrir, además, se toparon con la pandemia. Pero lograron volver con más fuerza e ideas al reabrir el establecimiento.

«A partir de entonces fue cuando empezamos a especializarnos más en nuestra cocina», señala Rosa Mary, que explica que ambos se encargan de atender las comandas y de la cocina, porque Entre Nós es «una cocina de casa, versátil, en la que los dos ponemos todo lo que hemos aprendido».

"Antes eran los gallegos los que andaban dando tumbos por el mundo y ahora somos nosotros"

Retornar a la tierra de su familia fue todo un descubrimiento para la venezolana, que no esperaba la gran acogida que recibieron por parte de los vecinos. «Antes eran los gallegos los que andaban dando tumbos por el mundo y ahora somos nosotros; hoy es raro el lugar en el que no nos encontramos con algún acento vecino», comenta.

Entre Nós prepara además platos especiales para estas Navidades para animar a los arteixanos a probar las comidas típicas de esta época del año en Venezuela. «Solo queremos dar a conocer nuestra cultura, lo que somos», sostiene Rosa Mary.