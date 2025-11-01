Un paso seguro en Gandarío, propuesta ganadora de los presupuestos participativos
Bergondo
El Concello de Bergondo ha elegido como la «opción más viable» dentro de los presupuestos participativos la creación de un paso seguro en la subida de la playa de Gandarío. Las otras propuestas mejor valoradas son la instalación de puntos de intercambio de libros o de columpios y tobogán en el parque de Moruxo; un área de autocaravanas; un carril bici de Carrio al Monasterio de Bergondo; pasos de peatones iluminados o la recuperación del castro de San Fiz.
La autora de la propuesta ganadora recibirá un vale de 100 euros. Las obras, uno de 50.
