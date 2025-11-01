Las plantas inéditas en España: «En el Xalo hay ecosistemas muy sensibles y valiosos»

¿Qué supone el hallazgo en el área del Barcés de especies inéditas en la península o amenazadas?

El proyecto, que llevamos realizando cuatro años, principalmente se centra en la evaluación del estado de conservación del bosque de ribera en el río y la propuesta de medidas de conservación y restauración. De forma paralela, hemos ido generando nueva información, entre otras cosas, sobre la flora del bosque y de toda la cuenca del río. Es interesante desde el punto de vista de la conservación del hábitat porque son buenas indicadoras de que el bosque se encuentra en buenas condiciones en esas zonas.

Denotan buena salud, entonces.

Varias de estas especies pueden servir como indicadoras, bioindicadoras, porque son indicadoras de condiciones biológicas, y en este caso las condiciones del bosque son óptimas en el sentido de que es un bosque en umbría, que mantiene unas condiciones de humedad, es un bosque cerrado que no permite el paso de la luz, que son las condiciones que permiten que se mantenga la humedad y protegen a estas especies tan sensibles de la insolación. Hay helechos que, en la mayor parte de los casos, no toleran la insolación directa. Este tipo de bosques que no se han abierto, transformado, deforestado, no son tan comunes en la zona de Galicia costa. Y ahí tenemos algunas especies más comunes en las montañas del interior de Galicia, pero mucho menos en la zona costera. Y de ahí un poco también el interés desde el punto de vista de la conservación del bosque de ribera del río Barcés. Porque es cierto que la presión humana sobre los hábitats naturales en la zona costera es mucho mayor que en el interior y eso, al final, limita mucho el desarrollo del bosque y la posibilidad de conservar algunos de estos elementos de flora tan interesantes.

¿Qué medidas plantean?

Tenemos una batería de medidas que plantear a los financiadores y gestores del proyecto como una base de conocimiento que pueda ser útil a la hora de desarrollar estas políticas. Tenemos una propuesta que es lo que queremos desarrollar durante la próxima fase del proyecto de restauración del bosque en algunas zonas puntuales y para eso tenemos ya un diseño y una base de conocimiento, entre otras cosas, de tener buenos indicadores, lo que nos va a ayudar a la hora de definir cuál es el hábitat diana, es decir, hacia dónde queremos ir con un proceso de restauración, para conseguir unas condiciones óptimas.

¿Cuáles son las líneas clave y cuándo se podrán desarrollar?

Tenemos diferentes medidas o propuestas con diferente alcance, tanto temporal como de impacto, desde una restauración general de los márgenes de todo el río en el que se podría ampliar el bosque de ribera hacia ambos márgenes y fomentar su conservación a través de su inclusión dentro de la red de espacios protegidos, Red Natura 2000, para la ampliación del espacio, a otras más puntuales como el trabajo con los helechos en un proyecto que tenemos de restauración, reintroducción de algunas de estas especies en algunos puntos. También nos gustaría trabajar sobre la zona alta del Xalo que, aunque no es directamente el bosque de ribera, sí que tiene una relación directa porque son humedales que alimentan el cauce del río y ahí está todo interconectado. Y también esas áreas de turbera en el Xalo tienen un cierto grado de amenaza, principalmente por el uso forestal, y ahí nuestra idea sería, quizá a través de un acuerdo de custodia, promover una restauración de la zona de turbera y de protección. Hemos ido lanzando estas ideas a la espera de que se recoja el guante.

¿Cuánto y hacia dónde proponen ampliar la Red Natura?

La primera idea sobre ampliar la zona de especial conservación es continuar por todo el cauce del Barcés idealmente hasta el Xalo incluido. Sabemos que es una propuesta quizá muy ambiciosa pero al menos nos gustaría que estuviera sobre la mesa.

¿Se recogió el guante? ¿Y qué querrían hacer en el Xalo?

Yo creo que sí. Y creo que, en general, sí hay una cierta conciencia de necesidad de actuación con proyectos que garanticen la sostenibilidad del uso del territorio sin afectar a la calidad de los hábitats y, sobre todo, la relación que eso tiene con la calidad del agua. No debemos olvidar que el Barcés alimenta el embalse de Cecebre, que es al final el que nos proporciona el agua potable a todo el espacio metropolitano de A Coruña. En el Xalo, los hábitats diana sobre los que nos gustaría actuar son las turberas y brezales húmedos, esos matorrales en el entorno de esos humedales que son las turberas y tienen suelos muy orgánicos y con gran capacidad de retención de agua, funcionan como esponjas de alguna manera y ayudan a regular el ciclo hídrico, cómo la captación de agua de las precipitaciones poco a poco va liberándose para que los ríos no pierdan caudal. Son ecosistemas muy sensibles y muy valiosos. Además de la cuestión del agua, está la retención de carbono; son suelos muy orgánicos que retienen mucha materia orgánica y sirven como sumideros de CO2.