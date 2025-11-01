El PP alerta del «peligro» por derrumbes en Trece Rosas

El Partido Popular de Oleiros denuncia el «peligro» que suponen los nuevos derrumbes para la seguridad de los peatones y usuarios del parque de las Trece Rosas, un espacio ejecutado por el Ayuntamiento y que de un tiempo a esta parte «va camino de convertir los paseos de muchos oleirenses en una actividad de riesgo», tal y como indica el grupo popular.

Advierten que, en la actualidad, la distancia mínima de los peatones con la cabeza del talud en riesgo de caída es de apenas 2,5 metros. «La maniobra habitual del alcalde de no hacer nada confiando en tener a quien culpar cuando pase una desgracia se vuelve especialmente delicada puesto que por la dinámica de los suelos en casos como este, la evolución natural pasa porque se produzcan nuevos derrumbes, sin previo aviso y que podrían tener graves consecuencias», dicen.