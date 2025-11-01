Sada ofrece terrenos a la Xunta para una residencia de mayores junto al centro de día

El alcalde de Sada, Benito Portela, acompañó este viernes a la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, durante una visita a la escuela infantil de Mondego. El regidor aprovechó el encuentro para mostrar a la responsable autonómica los terrenos que el Concello pone a disposición de la Xunta para que la Consellería de Política Social construya la primera residencia de mayores del municipio.

La construcción de esta residencia geriátrica fue reclamada por el pleno y permitiría al Concello concentrar en un mismo ámbito tres equipamientos sociales: la escuela infantil, el centro de día y la residencia de mayores.

La Xunta no se ha pronunciado de momento sobre esta demanda del Concello de Sada. El comunicado sobre la visita de Belén do Campo a la escuela infantil se limita a destacar «el liderazgo de Galicia en la escolarización de 0 a 3 años».

La delegada autonómica, que estuvo acompañada también por la portavoz del PP, Esperanza Arias, atribuye estos buenos datos a la aplicación del programa de gratuidad impulsado por la Xunta que, destaca, destina 65 millones anuales a esta medida.