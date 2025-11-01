Sada ofrece terrenos a la Xunta para una residencia de mayores junto al centro de día
El pleno acordó facilitar al Gobierno gallego una parcela en Mondego
El alcalde de Sada, Benito Portela, acompañó este viernes a la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, durante una visita a la escuela infantil de Mondego. El regidor aprovechó el encuentro para mostrar a la responsable autonómica los terrenos que el Concello pone a disposición de la Xunta para que la Consellería de Política Social construya la primera residencia de mayores del municipio.
La construcción de esta residencia geriátrica fue reclamada por el pleno y permitiría al Concello concentrar en un mismo ámbito tres equipamientos sociales: la escuela infantil, el centro de día y la residencia de mayores.
La Xunta no se ha pronunciado de momento sobre esta demanda del Concello de Sada. El comunicado sobre la visita de Belén do Campo a la escuela infantil se limita a destacar «el liderazgo de Galicia en la escolarización de 0 a 3 años».
La delegada autonómica, que estuvo acompañada también por la portavoz del PP, Esperanza Arias, atribuye estos buenos datos a la aplicación del programa de gratuidad impulsado por la Xunta que, destaca, destina 65 millones anuales a esta medida.
