Sada ‘resucita’ el servicio Protección Civil y da luz verde a la nueva gestora

El Concello de Sada contará de nuevo en breve con una agrupación de voluntarios de Protección Civil. Tras más de dos años de trámites y reiteradas demandas de la oposición, el alcalde, Benito Portela, ha nombrado por decreto una nueva junta gestora.

El órgano estará presidido por Eloy García Vázquez, integrante del Servizo de Emerxencias Municipal, «por el conocimiento y experiencia en la materia que le otorga la condición de voluntario desde hace más de 30 años en la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Coruña».

El recién designado responsable de la junta gestora será el encargado de «coordinar las acciones necesarias para la reactivación y mejora de la operatividad de la agrupación».

En su resolución, Portela acuerda también dar de baja a la actual gestora, sin actividad desde hace muchos años, y notificar el acuerdo a la Dirección Xeral de Emerxencias. La junta gestora estará formada inicialmente por Eloy García y los concejales Pilar Taibo, Marcos Villar y Rebeca Mouriño.

La edil de Seguridade Cidadá, Pilar Taibo informó este jueves en pleno del estado de los trámites en respuesta a una pregunta del PP. La concejala explicó que ahora deberá abrirse un proceso que culminará con la convocatoria de una asamblea donde se designará a los nuevos componentes de la agrupación. El Ejecutivo municipal estima que las gestiones para la puesta en marcha de este nuevo cuerpo de emergencias se demorarán hasta enero de 2026.

Sada ya dispone de un Servizo de Emerxencias Municipal (SEM), por lo que Protección se limitará a realizara labores de apoyo y a colaborar en los dispositivos especiales que se desplieguen por fiestas, espectáculos, pruebas o situaciones de emergencias.