Últimos días para solicitar ayudas para el comedor de Mondego

El Ejecutivo municipal de Sada expresó este jueves en pleno su «preocupación» por el bajo número de solicitudes para optar a las ayudas del comedor escolar del Pedro Barrié de la Maza, en Mondego, que tramita ahora directamente el Concello.

La convocatoria se abrió el pasado 16 de octubre y las personas interesadas disponían de un plazo de 15 días hábiles para formalizar su solicitud.