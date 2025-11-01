Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimos días para solicitar ayudas para el comedor de Mondego

Sada

El Ejecutivo municipal de Sada expresó este jueves en pleno su «preocupación» por el bajo número de solicitudes para optar a las ayudas del comedor escolar del Pedro Barrié de la Maza, en Mondego, que tramita ahora directamente el Concello.

La convocatoria se abrió el pasado 16 de octubre y las personas interesadas disponían de un plazo de 15 días hábiles para formalizar su solicitud.

