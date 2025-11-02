Abierto el plazo para participar en el Encontro de Teatro betanceiro

La agrupación teatral Mariñán y el Concello de Betanzos organizan una nueva edición del Encontro de Teatro Afecccionado de Betanzos, que se celebrará los sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero de 2026 en el Aula de Cultura Xulio Cuns. Las representaciones comenzarán a las 20.00 horas y tendrán lugar en el Edificio Archivo, en la plaza de Galicia.

El plazo de inscripción para las compañías interesadas permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre. Podrán participar grupos de teatro aficionado que presenten obras en gallego o castellano con una duración mínima de 60 minutos, y cada grupo seleccionado recibirá una ayuda de 550 euros.

Las solicitudes deberán enviarse a la agrupación teatral Mariñán, que, junto con el Ayuntamiento de Betanzos, será la encargada de la selección final y de la coordinación técnica del evento. Para más información y para acceder a las fichas de inscripción, deberán consultar la página web www.agrupacionteatralmarinan.blogspot.com.