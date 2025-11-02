Cambre licita las obras en el pabellón de O Graxal

Cambre ha licitado de urgencia las obras para la reparación de desprendimientos del pabellón de O Graxal, en el Temple.

De acuerdo con la memoria del proyecto, de las placas de la cubierta por culpa del paso del tiempo, vibraciones y humedades, acabaron por producirse desprendimientos. Aunque no hay filtraciones de agua, esta situación evidencia que el «riesgo principal» es «la caída de pequeños fragmentos sobre la pista».

Las actuaciones urgentes en el pabellón se centrarán en la limpieza de estas placas, el relleno de huecos en el recubrimiento, la reconstrucción de aristas y la limpieza de las piezas. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de un máximo de 20 días, lo que permitiría comenzar a abrir las pistas de manera escalonada. El presupuesto para esta intervención es de 27.844,79 euros, con impuestos incluidos.