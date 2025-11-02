Cambre licita las obras en el pabellón de O Graxal
Los trabajos son contratados de urgencia por el riesgo de desprendimientos sobre la pista
Cambre ha licitado de urgencia las obras para la reparación de desprendimientos del pabellón de O Graxal, en el Temple.
De acuerdo con la memoria del proyecto, de las placas de la cubierta por culpa del paso del tiempo, vibraciones y humedades, acabaron por producirse desprendimientos. Aunque no hay filtraciones de agua, esta situación evidencia que el «riesgo principal» es «la caída de pequeños fragmentos sobre la pista».
Las actuaciones urgentes en el pabellón se centrarán en la limpieza de estas placas, el relleno de huecos en el recubrimiento, la reconstrucción de aristas y la limpieza de las piezas. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de un máximo de 20 días, lo que permitiría comenzar a abrir las pistas de manera escalonada. El presupuesto para esta intervención es de 27.844,79 euros, con impuestos incluidos.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- Los guardianes del castillo de Corbeiroa: «Si siguen sin hacer nada, lo haremos nosotros. ¡Qué menos que defender la identidad de nuestro pueblo!»
- Vecinos y Alternativa se oponen a la planta de reciclaje en el puerto exterior
- Un camión de Estrella Galicia pierde parte de la carga y colapsa la rotonda de Sabón
- La falta de cuidador impide ir a clase a Breixo, un alumno con autismo del instituto de Curtis