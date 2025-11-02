Culleredo renueva la iluminación en 66 puntos de la urbanización de Mansosol

El Ayuntamiento de Culleredo cambiará 66 puntos de luz en la urbanización de Mansosol, en la zona de A Zapateira, para dotarlos de un sistema LED y así minimizar el impacto ambiental de la iluminación. Las actuaciones se centrarán en las calles Liberdade, Democracia, Fraternidade e Igualdade.

Los trabajos acaban de ser adjudicados y comenzarán en las próximas semanas. Supondrán una inversión de más de 139.000 euros y serán cofinanciados por la Diputación de A Coruña a través del Plan Único. Las obras continúan el plan del Concello de renovar la iluminación en las zonas residenciales con sistemas más antiguos y sustituirlos por otros más eficientes y que den más luz.

El nuevo sistema de iluminación cuenta también con un sistema de telegestión que permitirá el manejo a tiempo real de las luces y programar las configuraciones según la época del año. La tecnología LED permitirá reducir el impacto ambiental y promover el ahorro energético en la zona. También se renovará el centro de mando de la calle Liberdade y los báculos.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó que «las inversiones en los servicios del rural serán continuadas, respondiendo a las demandas reales de los vecinos de cada parroquia».