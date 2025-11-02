Culleredo renueva la iluminación en 66 puntos de la urbanización de Mansosol
Los trabajos se harán en las calles Liberdade, Democracia, Fraternidade e Igualdade | Las obras suponen una inversión de 139.000 euros
El Ayuntamiento de Culleredo cambiará 66 puntos de luz en la urbanización de Mansosol, en la zona de A Zapateira, para dotarlos de un sistema LED y así minimizar el impacto ambiental de la iluminación. Las actuaciones se centrarán en las calles Liberdade, Democracia, Fraternidade e Igualdade.
Los trabajos acaban de ser adjudicados y comenzarán en las próximas semanas. Supondrán una inversión de más de 139.000 euros y serán cofinanciados por la Diputación de A Coruña a través del Plan Único. Las obras continúan el plan del Concello de renovar la iluminación en las zonas residenciales con sistemas más antiguos y sustituirlos por otros más eficientes y que den más luz.
El nuevo sistema de iluminación cuenta también con un sistema de telegestión que permitirá el manejo a tiempo real de las luces y programar las configuraciones según la época del año. La tecnología LED permitirá reducir el impacto ambiental y promover el ahorro energético en la zona. También se renovará el centro de mando de la calle Liberdade y los báculos.
El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó que «las inversiones en los servicios del rural serán continuadas, respondiendo a las demandas reales de los vecinos de cada parroquia».
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- Los guardianes del castillo de Corbeiroa: «Si siguen sin hacer nada, lo haremos nosotros. ¡Qué menos que defender la identidad de nuestro pueblo!»
- Vecinos y Alternativa se oponen a la planta de reciclaje en el puerto exterior
- Un camión de Estrella Galicia pierde parte de la carga y colapsa la rotonda de Sabón
- La falta de cuidador impide ir a clase a Breixo, un alumno con autismo del instituto de Curtis