‘Go Home’ abrirá los ‘Venres teatrais’ de A Laracha

El Concello de A Laracha retomará el ciclo Venres Teatrais con cinco funciones en la casa de la cultura, todas ellas a las 21.00 horas. El programa comenzará con la obra, Go Home, de la compañía Etiqueta Negra, protagonizada por los cómicos David Amor y Josito Porto.

El 14 de noviembre será el turno de Un deus salvaxe, de Talía Teatro; el 21 llegará Feminíssimas, protagonizada por Stephy Llaryora, Noelia Blanco y Esther Carrodeguas; el 28, Nas nubes, de Redrum Teatro, y el 5 de diciembre cerrará el ciclo teatral Tolóptica, de la compañía Código Azul.