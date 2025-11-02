‘Go Home’ abrirá los ‘Venres teatrais’ de A Laracha
A Laracha
El Concello de A Laracha retomará el ciclo Venres Teatrais con cinco funciones en la casa de la cultura, todas ellas a las 21.00 horas. El programa comenzará con la obra, Go Home, de la compañía Etiqueta Negra, protagonizada por los cómicos David Amor y Josito Porto.
El 14 de noviembre será el turno de Un deus salvaxe, de Talía Teatro; el 21 llegará Feminíssimas, protagonizada por Stephy Llaryora, Noelia Blanco y Esther Carrodeguas; el 28, Nas nubes, de Redrum Teatro, y el 5 de diciembre cerrará el ciclo teatral Tolóptica, de la compañía Código Azul.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- Los guardianes del castillo de Corbeiroa: «Si siguen sin hacer nada, lo haremos nosotros. ¡Qué menos que defender la identidad de nuestro pueblo!»
- Vecinos y Alternativa se oponen a la planta de reciclaje en el puerto exterior
- Un camión de Estrella Galicia pierde parte de la carga y colapsa la rotonda de Sabón
- La falta de cuidador impide ir a clase a Breixo, un alumno con autismo del instituto de Curtis