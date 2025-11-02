A Laracha inaugura las ‘Andainas de Outono’

El Ayuntamiento de A Laracha dio comienzo al programa Andainas de Outono con la realización de la primera ruta, As pegadas do Bradoso, un recorrido circular de siete kilómetros que discurre por la parroquia de Montemaior siguiendo el curso del río Bradoso. La ruta, homologada y señalizada, ofrece una gran oportunidad para descubrir la riqueza natural y paisajística de la zona. Además, puede realizarse en cualquier momento del año de manera libre por todas las personas interesadas en disfrutar del senderismo en A Laracha, tal y como asegura el Concello.