A Laracha inaugura las ‘Andainas de Outono’
El Ayuntamiento de A Laracha dio comienzo al programa Andainas de Outono con la realización de la primera ruta, As pegadas do Bradoso, un recorrido circular de siete kilómetros que discurre por la parroquia de Montemaior siguiendo el curso del río Bradoso. La ruta, homologada y señalizada, ofrece una gran oportunidad para descubrir la riqueza natural y paisajística de la zona. Además, puede realizarse en cualquier momento del año de manera libre por todas las personas interesadas en disfrutar del senderismo en A Laracha, tal y como asegura el Concello.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- Los guardianes del castillo de Corbeiroa: «Si siguen sin hacer nada, lo haremos nosotros. ¡Qué menos que defender la identidad de nuestro pueblo!»
- Vecinos y Alternativa se oponen a la planta de reciclaje en el puerto exterior
- Un camión de Estrella Galicia pierde parte de la carga y colapsa la rotonda de Sabón
- La falta de cuidador impide ir a clase a Breixo, un alumno con autismo del instituto de Curtis