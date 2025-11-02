El parque Rosalía Mera, reconocido por la «sensibilidad» de su diseño
El jurado destacó que se trataba de un «ejemplo» de colaboración público-privada
Oleiros
La Fundación Juana de Vega reconoció este viernes al Espacio Rosalía Mera, en Oleiros, con un accésit en el Premio Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe 2025. El jurado del galardón reconoció la «filosofía de la intervención» y destacó la « calidad y sensibilidad» de su diseño. El primer puesto fue para la entrada del Camino en Santiago de Compostela, diseñado por el arquitecto Eduardo Cruz Aguiar y promovido por la Axencia Galega de Infraestruturas.
El panel de expertos también señaló que el parque «es un ejemplo de colaboración público-privada. Una parcela edificable se transformó en un parque público para la ciudadanía mediante un convenio entre los propietarios y el Concello».
