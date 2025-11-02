El personal de Jevaso saldrá a la calle el día 5 por mejoras salariales
Pide que se actualicen nóminas y que abonen los atrasos desde 2024
El comité de empresa de Jevaso ha anunciado el inicio de movilizaciones tras la decisión de la compañía de no aplicar el acuerdo de mejoras salariales recogido en el convenio estatal de la industria textil y de la confección. La primera concentración está convocada para el miércoles 5 de noviembre, de 13.00 a 14.00 horas, frente a la sede de Jevaso en el polígono de Sabón, coincidiendo con el cambio de turno.
El comité reclama a la dirección que actualice «de inmediato» las nóminas y abone los atrasos generados desde enero de 2024, tal y como establece el convenio. Según explican, tras revisar las cantidades abonadas al personal, comprobaron que eran «muy inferiores a las que legalmente corresponden».
Durante una reunión mantenida con la empresa, esta habría comunicado que decidió compensar unilateralmente los atrasos y la actualización salarial con los complementos que ya paga por encima del convenio, acordados en julio de 2023.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- Los guardianes del castillo de Corbeiroa: «Si siguen sin hacer nada, lo haremos nosotros. ¡Qué menos que defender la identidad de nuestro pueblo!»
- Vecinos y Alternativa se oponen a la planta de reciclaje en el puerto exterior
- Un camión de Estrella Galicia pierde parte de la carga y colapsa la rotonda de Sabón
- La falta de cuidador impide ir a clase a Breixo, un alumno con autismo del instituto de Curtis