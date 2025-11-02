El personal de Jevaso saldrá a la calle el día 5 por mejoras salariales

El comité de empresa de Jevaso ha anunciado el inicio de movilizaciones tras la decisión de la compañía de no aplicar el acuerdo de mejoras salariales recogido en el convenio estatal de la industria textil y de la confección. La primera concentración está convocada para el miércoles 5 de noviembre, de 13.00 a 14.00 horas, frente a la sede de Jevaso en el polígono de Sabón, coincidiendo con el cambio de turno.

El comité reclama a la dirección que actualice «de inmediato» las nóminas y abone los atrasos generados desde enero de 2024, tal y como establece el convenio. Según explican, tras revisar las cantidades abonadas al personal, comprobaron que eran «muy inferiores a las que legalmente corresponden».

Durante una reunión mantenida con la empresa, esta habría comunicado que decidió compensar unilateralmente los atrasos y la actualización salarial con los complementos que ya paga por encima del convenio, acordados en julio de 2023.