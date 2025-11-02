El PSOE de Oleiros alega contra las cuentas de la Xunta
Los socialistas consideran una «tomadura de pelo» las partidas destinadas al municipio
El PSOE de Oleiros presentará alegaciones a los presupuestos de la Xunta para exigir más inversión y concreción de plazos en para Vía Ártabra, la construcción de un nuevo centro de salud en Mera e invertir en vivienda social en el municipio.
Los socialistas oleirenses considera que los presupuestos de la Xunta son «una tomadura de pelo» cuando Oleiros es uno de los diez grandes ayuntamientos de Galicia y «solo dedican 10.000 euros».
Entre las alegaciones el PSOE local incluye el apoyo a la creación de un Consorcio de Transporte Metropolitano que «palíe las deficiencias» en las conexiones entre los municipios de la comarca, más inversiones en materia de sanidad y educación, así como la creación de centros de día y residencias públicas. Los socialistas también exigen el saneamiento del puerto de Lorbé.
