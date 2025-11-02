Teatro de sombras y cuentacuentos en las bibliotecas
Oleiros
Las actividades en las bibliotecas de Oleiros se reanudan el día 5 de noviembre, con una sesión de cuentacuentos sensorial a las 17.30 horas para niños entre 2 y 4 años en la Rosalía de Castro en Santa Cruz.
En Rialeda el jueves 6 de noviembre habrá teatro de sombras a las 17.30 horas y en Mera un cuentacuentos de la mano de Ramino Neira el viernes a las 17.30 horas.
