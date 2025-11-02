La Xunta propone catalogar 16 bienes del litoral en la comarca de Betanzos

Viviendas de estilo marinero, puentes, un convento, muelles o una antigua curtiduría. Son algunos de los elementos que integran el Catálogo de Bienes de Valor Cultural en el Litoral en la comarca de Betanzos. La Xunta ha identificado 16 elementos patrimoniales en el área brigantina, públicos y privados, que «podrían tener otros usos a futuro compatibles con su conservación y protección», según recoge el documento.

Puente de Baxoi, en Miño. | LOC

Algunos de estos bienes difícilmente podrán tener un nuevo uso. Es el caso del puente del tren de Paderne con un estado de conservación más que deficiente. «Deshecho», según la ficha. Otros, como el yacimiento romano del puerto de Miño figuran como «alterados».

Monumento de Ponte do Porco, en Miño. | LOC

A pesar de estas carencias, la mitad de los 16 bienes catalogados en la comarca de Betanzos presenta un estado «aceptable», según los técnicos redactores del estudio. Entre los elementos que presentan una conservación «óptima» o buena figuran algunas edificaciones y monumentos muy conocidos de Ponte do Porco, la pequeña localidad costera a caballo entre Paderne y Miño.

Casa Vila, en Paderne. | LOC

La Casa Vila, la vivienda de tipología tradicional marinera construida en el siglo XIX y reformada en el XX con su característica galería y su embarcadero, presenta un buen estado, al igual que el monumento de Ponte do Porco y el puente sobre el río Lambre.

A Ponte do Tren, en Betanzos. | LOC

Otras edificaciones catalogadas y que presentan un buen estado de conservación son el puente de O Pedrido, entre Paderne y Bergondo, el de Baxoi, en Miño, y dos de los puentes más singulares de Betanzos. A Ponte Vella, cuya estructura primitiva es anterior a 1219 pero que fue destruida y reconstruida en dos ocasiones presenta un estado «aceptable», con «fisuras menores». El puente del tren, construido en 1912 para la línea Betanzos-Ferrol con la técnica propia de las estructuras metálicas de principios del siglo XX presenta también patologías menores, como pérdidas de los recubrimientos protectores o corrosión puntual en los perfiles.

El Convento das Agustinas, en Betanzos. | LOC

El Convento das Agustinas, la edificación levantada sobre el antiguo hospital de San Bartolomeu en Betanzos, es otro de los bienes de valor cultural del litoral que goza de buena salud, «con alteraciones compatibles con el uso religioso y residencial actual».

También se conserva en estado «óptimo» una casa de la calle Ribeira de tres plantas y galería que responde «a la arquitectura propia del litoral y vinculada a la tradición de Betanzos».

En el lado opuesto, con un estado de conservación «deficiente o muy deficiente» se encuentran edificaciones menos conocidas, como una antigua curtiduría de Caraña, en Betanzos. Se trata de un conjunto arquitectónico industrial-tradicional de finales del siglo XIX con un «estado de conservación muy deficiente, con pérdida de revestimientos, deformaciones estructurales, vegetación invasiva y alteraciones en los cierres».

Tampoco ha resistido bien el paso del tiempo una casa enclavada en el número 167 de la calle Ribeira, en Betanzos, que la Xunta propone catalogar por su tipología tradicional y su característica galería acristalada de madera. Según detalla su ficha, esta vivienda presenta un «avanzado grado de deterioro funcional y estético».

La Casa do Parque de Sabio, en Paderne, una edificación de estilo marinero vinculada a las actividades marisqueras y de apoyo a la navegación a la ría, presenta un estado «muy deficiente por la erosión marina». Igual que A Ponte do Lambre, una infraestructura medieval mermada por la humedad y la colonización biológica, aunque conserva su estabilidad. Lo mismo que el antiguo muelle de A Pasaxe en Porto, un embarcadero que aún mantiene un uso residual.

Este catálogo de bienes del litoral se somete ahora al público para la presentación de alegaciones.