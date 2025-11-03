El alumbrado de Arteixo se actualiza: 1,3 millones para una red inteligente

El Concello de Arteixo ha sacado a licitación la renovación del alumbrado público exterior en el tramo comprendido entre la rotonda de Sabón y la de As Antorchas, así como en la avenida de Pastoriza, por 1,3 millones de euros, enmarcado en un proyecto para el que el Ayuntamiento solicitó fondos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae).

La actuación, con un plazo de ejecución estimado de ocho meses, tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética y adaptar la instalación a las normativas de seguridad eléctrica y de protección del cielo nocturno en un tramo de seis kilómetros.

La reforma, que consistirá en la sustitución de 200 columnas con sus respectivos puntos de luz, mantendrá la tipología y dimensiones actuales de las luminarias, aunque se sustituirán por modelos LED de alta eficiencia que garantizarán un mejor rendimiento lumínico y un menor consumo energético.

Además, se reorganizará la distribución de los puntos de luz para conseguir una iluminación uniforme y adaptada a la normativa vigente.

Teconología de telegestión

El nuevo sistema incorporará tecnología de telegestión punto a punto, lo que permitirá el control remoto individualizado de cada luminaria, así como la monitorización de parámetros eléctricos.

Este sistema, basado en comunicación híbrida entre radiofrecuencia y GPRS, convertirá la red en una infraestructura inteligente, capaz de integrarse con otros servicios urbanos como la medición de calidad del aire o el control de contadores inteligentes.

El proyecto también contempla la iluminación específica de los pasos de peatones del tramo urbano afectado, con el fin de aumentar la visibilidad y la seguridad vial en la zona.

Cada paso contará con columnas de seis metros de altura con proyectores y destelladores que alertarán a los conductores de la presencia de viandantes en la vía. Las zonas renovadas alcanzarán una calificación energética A, reduciendo significativamente el consumo y la contaminación lumínica.