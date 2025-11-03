Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"

En menos de dos semanas y en pleno otoño, tres hombres han perdido la vida en Galicia a causa de picaduras de velutina, entre ellos un concejal de Irixoa, de 76 años, que se encontraba realizando trabajos de desbroce, al igual que los otros dos hombres fallecidos en los últimos días.

Y, aunque los avisos por nidos han caído un 30% este año en Galicia, su peligrosidad ha ido en aumento. Adentrarse en soledad con el desbrozador o la motosierra en una finca sigue siendo un peligro para decenas de personas que trabajan en el campo, que nunca saben si bajo la tierra puede haber un nido.

Por ese motivo, el técnico de Protección Civil y experto en velutinas Lolo Andrade, que lleva más de 30 años dedicándose a la retirada de avispas, diseñó hace un año una chaqueta con capucha de cordura, un material impermeable que protege de las picaduras.

«La idea es que cualquier trabajador pueda usarla en su día a día», explica el experto, que afirma haber vendido más de un centenar de chaquetas en menos de un año.

«Salva vidas», sostiene Andrade, que comercializa esta prenda —fabricada por Xorsa, una firma de ropa de Vilalba— bajo reserva para personas de toda España. El experto en velutinas señala que el mayor número de ataques se produce durante las jornadas de desbroce, ya que las avispas anidan en el suelo.

Desbroces: de diciembre a febrero

«Por eso los desbroces más grandes hay que hacerlos de diciembre a febrero, porque es lo más seguro», aconseja Andrade, que recomienda realizar estas tareas en compañía de al menos otra persona.

A día de hoy, existen cuatro especies invasoras en la península, de las cuales tres han provocado decenas de muertes en los últimos años. Galicia sigue siendo el epicentro de la lucha contra la avispa velutina, con más de 14.000 nidos retirados en lo que va de año, de los cuales 5.100 corresponden a la provincia.

El teléfono 012 coordina la retirada de nidos mediante la empresa pública Seaga; y, en caso de picadura, la recomendación es llamar directamente al 112. Aunque los periodos de mayor actividad son la primavera y el verano, la caída de las hojas deja muchos nidos al descubierto en otoño, lo que convierte esta estación en la época del año en la que los equipos de emergencias reciben más llamadas.

«Llevo muchos años retirando especies invasoras, pero cuando llegó la velutina los medios mejoraron mucho», afirma el experto, que destaca que las pértigas, el sistema con explosivos y los trajes se renovaron notablemente. «Esperemos que la cosa siga así, para estar lo más protegidos posible», asegura el técnico de Cambre.