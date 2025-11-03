Culleredo celebró un magosto lleno de ritmo y tradición
El Concello de Culleredo celebró este fin de semana, en colaboración con la asociación ARC O Cruceiro, un magosto que contó con una gran participación vecinal. El evento, que tuvo lugar en el parque recreativo de Celas, se llenó castañas asadas, tocino a la brasa y la ya tradicional queimada, además de contar con una animada actuación musical para amenizar la tarde. Una jornada marcada por la convivencia, la tradición y el ambiente otoñal, en la que vecinos, autoridades y visitantes disfrutaron de un día cargado de música y gastronomía.
