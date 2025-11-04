Betanzos tendrá un "barco fantasma": de residuo en la ría a nuevo juego infantil

El Concello y la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas retiraron este lunes un barco abandonado de la ría de Betanzos como iniciativa piloto de recuperación. Los restos de esta embarcación permanecerán en las instalaciones de Bellavista hasta que los técnicos culminen el plan de viabilidad de su rehabilitación. De resultar factible, el Concello asumirá su restauración como un “barco fantasma", un juego infantil con información para sensibilizar de una manera lúdica a la sociedad y a los más jóvenes sobre la problemática de abandonar antiguos barcos en la ría.

El Concello planteará la colaboración e implicación de otras administraciones en un proyecto que considera “de suma importancia para concienciar a la población sobre la riqueza de nuestro entorno natural y el daño que produce en el mismo el hecho de abandonar este tipo de embarcaciones, en especial, en la ría y en el río Mandeo, con elementos contaminantes como motores, aceites….etc”.

La localización de la embarcación fue posible a raíz del estudio realizado por la Reserva de la Biosfera en la ría de Betanzos, en colaboración con la Fundación Juana de Vega, donde se identificaron 46 residuos, especialmente de embarcaciones en ruina. Después de ese estudio, se seleccionó uno de ellos, que previsiblemente estaba en mejores condiciones, para llevar a cabo un primer proyecto piloto y reconvertirlo en juego infantil tematizado.

El barco retirado de la ría de Betanzos. / LOC

El barco abandonado elegido tiene 6,5 metros de eslora y 2 metros de manga. Estaba ubicado bajo el viaducto de la autopista AP-9. Para retirarlo, se requirió un equipo de buceo, globos de elevación, una embarcación de remolque y un camión con grúa y se siguieron todas las medidas precisas para evitar afecciones al ecosistema marino y no remover los lodos del fondo marino.

El presidente de la Reserva de la Biosfera, José Antonio Santiso, volvió a hacer hincapié en la importancia de la actuación para poner en valor el litoral, y en concreto la ría de Betanzos que juega un papel clave en el “ecoturismo e o desenvolvemento económico do territorio”.

Santiso señala que el objetivo de este proyecto piloto es que “sirva de ejemplo” para conferir “unha segunda vida a un residuo” y puede marcar el camino para actuar en el futuro. "Es necesario mejorar el estado medioambiental de espacios degradados en la ría, abordar la problemática del abandono de residuos (antiguos barcos) en este espacio natural protegido, así como sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática, para mejorar el estado natural de un espacio que debe ser en el futuro un recurso estrella del ecoturismo náutico en el territorio", destaca la Reserva.