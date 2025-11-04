El estado de conservación del patrimonio litoral de Sada, del «aceptable» al «muy deficiente»

La Terraza —el kiosco modernista declarado Bien de Interés Cultural en 2020 y pendiente aún de obras de las demandadas obras de rehabilitación— es uno de los elementos patrimoniales de Sada que recibe mejor calificación en el Catálogo de Bienes de Valor Cultural en el Litoral. La Xunta considera «aceptable» su estado de conservación a pesar de presentar «patologías de pérdida de pintura, fisuración superficial, humedades por capilaridad y oxidación en los elementos metálicos».

Los elementos patrimoniales del litoral que presentan un mejor estado de conservación, según los técnicos autonómicos, son La Terraza, la Rampa do Cargadoiro, el cementerio parroquial de Carnoedo y el Escollo da Pulgueira. La catalogación de este faro ha suscitado las críticas de vecinos, que denuncian que la antigua peña sobre la que se levantó un faro en los años 40 fue dinamitada hace años y lo que han actualmente es un pequeño faro o baliza al término del dique.

Cementerio parroquial de Carnoedo, en Sada. / LOC

La Rampa do Cargadoiro, construida en el siglo XIX para tareas pesqueras de carga también presenta un estado de conservación «aceptable», aunque solo mantiene un «uso viario secundario» y ha perdido en buena medida su relación con el medio marítimo.

Rampa do Cargadoiro, en Sada. / LOC

En el polo opuesto están los bienes que suspenden el examen autonómico. La peor calificación la recibe el castillo de Fontán, la antigua batería defensiva construida a comienzos del siglo XVIII para proteger las florecientes industrias asentadas en Sada junto a su gemela de Corbeiroa.

El Concello acometió en 2008 obras de consolidación y puesta en valor de los escasos restos que se conservan del castillo de Fontán pero transcurridos más de 15 años, la Xunta califica su grado de conservación de «muy deficiente», con «pérdidas volumétricas, erosión por acción marina, colonización vegetal e inestabilidad de los paramentos».

Restos del castillo de Fontán. / LOC

Llama la atención que el catálogo ni siquiera detalla el estado de su batería gemela, la de Corbeiora, y despacha esta incógnita con un simple «no procede». Esta laguna ha suscitado las críticas de la Asociación de Veciños da Obra, que puso en marcha recientemente una campaña para rescatar esta antigua batería, que forma parte del escudo de Sada junto a la de Fontán y que se encuentra actualmente cubierta de maleza.

Vista aérea del castillo de Corbeiroa, cubierto de maleza. / LOC

El Catálogo de Bienes de Valor Cultural en el Litoral tampoco incluye ninguna descripción ni información sobre la historia de este elemento. La misma falta de información impera en las fichas relativas a los yacimientos arqueológicos. La Xunta cataloga tres, los de Punta Armenteiro, O Castelo y Punta Arnela, pero en la ficha se limita a localizar su emplazamiento, sin aportar datos sobre su historia. Sobre su estado, se limita a decir que están «alterados».