Cuentacuentos con Estefanía Padullés
La librería Biblos, en Betanzos, programa para el próximo sábado 15 de noviembre una sesión de cuentacuentos con Estefanía Padullés, autora de A egua de Breogán, editado por Hércules ediciones. Se trata de una actividad dirigida a niños a partir de 5 años que reserva un tiempo para que los pequeños coloreen con la autora. El precio es de 8 euros.
