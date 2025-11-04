Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuentacuentos con Estefanía Padullés

La librería Biblos, en Betanzos, programa para el próximo sábado 15 de noviembre una sesión de cuentacuentos con Estefanía Padullés, autora de A egua de Breogán, editado por Hércules ediciones. Se trata de una actividad dirigida a niños a partir de 5 años que reserva un tiempo para que los pequeños coloreen con la autora. El precio es de 8 euros.

