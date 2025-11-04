La demolición del edificio que "tapa" Mera, más cerca

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha detallado esta mañana que el Concello "ya casi ha llegado" a un pre acuerdo con una de las propietarias para expropiar y así poder derribar el edificio de cinco plantas y bajo en Mera. El Superior ya había avalado en mayo la acción del Ejecutivo local para expropiar este inmueble y su demolición, prevista en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

En declaraciones el regidor ha afirmado que en los últimos días el Ayuntamiento ya tenido varias conversaciones con la propietaria y que están a punto de terminar el acuerdo para indemnizarla. García Seoane calificó el pacto como "muy bueno" para la afectada y añadió que era "lo mínimo que podíamos hacer por esta señora". El alcalde recordó que este "edificio horrible que se hizo en los años 60" que "tapa" la parroquia de Mera y que en el PXOM ya constaba su demolición para "hacer allí una construcción acorde" a la parroquia.

El pasado mes de mayo el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) había dado la razón al Ayuntamiento, apuntando que existían "razones de urgencia y necesidad" para cambiar el sistema para urbanizar un sector de cooperación por el de expropiación, lo que permite agilizar la demolición del polémico edificio. El Superior además señaló que el objetivo de la medida es «paliar la desproporción de las cargas y beneficios que supondría continuar con el sistema de cooperación»

Los terrenos están ubicados en un lugar con un gran desnivel, lo que provocó que los técnicos municipales redactaran un informe en el que concluían que sería demasiado caro para los propietarios urbanizar. Por ello, en 2022, el Concello compró los aprovechamientos urbanísticos de los afectados y les dio a cambio solares y edificabilidad, también en Mera.