Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero

El velatorio se realiza en Funeraria Mariano, en Betanzos

Javier Montero.

Javier Montero. / LOC

RAC

Abegondo

El miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero ha fallecido a los 52 años a causa de una enfermedad. El Concello abegondés muestra su hondo pesar por el fallecimiento. El velatorio se realiza en Funeraria Mariano, en Betanzos.

"Vinculado desde hace muchos años con Protección Civil, anteriormente en Betanzos y desde 2019 en Abegondo, destacó sempre por su vocación de servicio público, de ayudar a los demás sin pedir nada a cambio", destaca el Ayuntamiento de Abegondo. "Nuestras condolencias para la familia, compañeros y personas allegadas a Javier, una persona muy querida con una inmensa dedicación a todas las personas que lo necesitaban", destaca el Concello.

TEMAS

