La feria de miel de Perillo vuelve este domingo para su 35 edición
La feria de la miel de Perillo vuelve este domingo para su 35 edición. Unos 45 apicultores gallegos estarán en la avenida de la II República para mostrar sus productos durante la mañana.
Este año el Concello de Oleiros ha aumentado el número de invitaciones a los apicultores para que también puedan atender aquellos afectados por los incendios de este verano en Lugo y Ourense. La feria mantiene así su objetivo de apoyar a un sector amenazado por diversos factores, entre ellos la velutina.
Además de miel, los asistentes también podrán comprar productos de belleza hechos con este alimento. No faltará tampoco la parte musical. A las 12.00 horas habrá una actuación del grupo Gaitas e Cantareiras Semente Nova y a las 13.00 horas podrán escuchar a la Banda Municipal de Oleiros en concierto.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: 'Está pensada para los trabajos de desbroce
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- Más de medio siglo remando en Perillo: de un club de aficionados a luchar por medallas
- Veinte años de Cáritas en Santa Cruz de Oleiros: 'Me ha dado una satisfacción personal enorme