La feria de miel de Perillo vuelve este domingo para su 35 edición

La feria de la miel de Perillo vuelve este domingo para su 35 edición. Unos 45 apicultores gallegos estarán en la avenida de la II República para mostrar sus productos durante la mañana.

Este año el Concello de Oleiros ha aumentado el número de invitaciones a los apicultores para que también puedan atender aquellos afectados por los incendios de este verano en Lugo y Ourense. La feria mantiene así su objetivo de apoyar a un sector amenazado por diversos factores, entre ellos la velutina.

Además de miel, los asistentes también podrán comprar productos de belleza hechos con este alimento. No faltará tampoco la parte musical. A las 12.00 horas habrá una actuación del grupo Gaitas e Cantareiras Semente Nova y a las 13.00 horas podrán escuchar a la Banda Municipal de Oleiros en concierto.