La asociación betanceira Lar de Unta organiza una jornada micológica el próximo 8 de noviembre. La actividad se desarrollará en el Bar Vázquez e incluye una salida para buscar setas en los montes de Aranga e Irixoa y un taller divulgativo en el local a las ocho de la tarde. Al día siguiente, 9 de noviembre, la asociación tiene programada una charla con Cosme Damián, de la agrupación naturalista Hábitat.