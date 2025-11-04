Lar de Unta organiza una jornada micológica
La asociación betanceira Lar de Unta organiza una jornada micológica el próximo 8 de noviembre. La actividad se desarrollará en el Bar Vázquez e incluye una salida para buscar setas en los montes de Aranga e Irixoa y un taller divulgativo en el local a las ocho de la tarde. Al día siguiente, 9 de noviembre, la asociación tiene programada una charla con Cosme Damián, de la agrupación naturalista Hábitat.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: 'Está pensada para los trabajos de desbroce
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- Más de medio siglo remando en Perillo: de un club de aficionados a luchar por medallas
- Veinte años de Cáritas en Santa Cruz de Oleiros: 'Me ha dado una satisfacción personal enorme