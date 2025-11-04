Piedras que se hacen arte: "Son obras que no dejan indiferente a nadie"

El relieve de la naturaleza será el protagonista de la última exposición en A Fábrica, de Perillo. El centro cultural oleirense albergará la muestra Arte con piedras, de Merche Ramos, desde este miércoles hasta el próximo 19 de noviembre.

Merche Ramos es natal de Valladolid, aunque confiesa ser ya una «hija adoptiva» de la zona, tras años viviendo en la comarca. Instalada en Cambre allí empezó a desarrollar este pasatiempo con calma, pero señala que «la pintura me gusta desde siempre». «Nunca me he dedicado a ello, lo hago como aficionada, pero siempre le he intentado dar un hueco en mi vida», afirma.

Ramos se especializa en lo que ella define como «pintura reciclaje», en la que utiliza desde piedras, a palos o trozo de ladrillo para expresar todo tipo de imágenes. «Lo vi en redes sociales, un búho pintado en una piedra y me animé a intentarlo», recuerda la pintora.

«Para el que no los ha visto, puede resultar un poco abstracto, no te puedes imaginar cómo es, por eso invito a todo el mundo a que vaya a visitar los cuadros, porque se ve como tienen ese relieve», explica Ramos, que añade que es una «oferta diferente» y obras «que no dejan indiferente a nadie».

Entre la colección se pueden encontrar imágenes sobre la naturaleza, personas o incluso imitando otras obras de arte. Para inspirarse en sus creaciones, la artista se fija en todo lo que tiene a su alrededor. «La inspiración viene por distintos caminos, puedo ver la cara de una chica y decidir pintar sobre ello, o si veo un paisaje intentar reflejarlo», dice.

Esta será su tercera muestra, tras haber expuesto ya su trabajo en Cambre y Culleredo. «Al ser aficionada, pues para mí esto es como el sueño de mi vida. Llamé por casualidad para preguntar si habría la opción y cuando vi que sí, me emocioné», explica Ramos que reaccionó «encantada, ilusionada y con muchas ganas de llevarlo adelante».