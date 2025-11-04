Sada lanza la campaña ‘Ti fas grande o pequeno comercio’
La concejalía de Promoción Económica de Sada organiza con la Asociación de Comerciantes e Empresarios la campaña Ti fas grande o pequeno comercio, que se desarrollará entre los días 15 al 30 de noviembre.
Se trata de una iniciativa abierta a todos los establecimientos de Sada. El Concello aportará material promocional y la promocionará la campaña. Aportará además fondos para que los comercios participantes repartan vales entre sus clientes.
Los comercios interesados en participar pueden inscribirse hasta el 10 de noviembre. Los establecimientos que se adhieran a esta campaña deberán colocar en un lugar visible el material promocional de la misma, facilitar a los consumidores los «boletos de rascas» cuando hagan una compra mínima de 20 euros e informar a los clientes de los vales premiados.
Las personas interesadas en participar en este programa de apoyo al comercio local pueden obtener más información en la web municipal o en la concejalía de Promoción Económica.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: 'Está pensada para los trabajos de desbroce
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- Más de medio siglo remando en Perillo: de un club de aficionados a luchar por medallas
- Veinte años de Cáritas en Santa Cruz de Oleiros: 'Me ha dado una satisfacción personal enorme