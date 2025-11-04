Sada lanza la campaña ‘Ti fas grande o pequeno comercio’

La concejalía de Promoción Económica de Sada organiza con la Asociación de Comerciantes e Empresarios la campaña Ti fas grande o pequeno comercio, que se desarrollará entre los días 15 al 30 de noviembre.

Se trata de una iniciativa abierta a todos los establecimientos de Sada. El Concello aportará material promocional y la promocionará la campaña. Aportará además fondos para que los comercios participantes repartan vales entre sus clientes.

Los comercios interesados en participar pueden inscribirse hasta el 10 de noviembre. Los establecimientos que se adhieran a esta campaña deberán colocar en un lugar visible el material promocional de la misma, facilitar a los consumidores los «boletos de rascas» cuando hagan una compra mínima de 20 euros e informar a los clientes de los vales premiados.

Las personas interesadas en participar en este programa de apoyo al comercio local pueden obtener más información en la web municipal o en la concejalía de Promoción Económica.