Abegondo renovará el polideportivo de San Marcos

El Concello de Abegondo ha sacado a licitación la redacción del proyecto y la ejecución de las obras para remodelar y ampliar el pabellón polideportivo San Marcos. Las intervenciones cuentan con un presupuesto de 1,483 millones de euros.

Las obras implicarán el aumento de la superficie en varios puntos de la dependencia, como en la zona de vestuarios, el gimnasio, la sala fitness y la de actividades dirigidas. También se renovará el pavimento de la pista y se reforzarán las condiciones de accesibilidad. El gimnasio de la planta alta y la sala fitness verán duplicada su superficie y también se incrementará la de actividades deportivas dirigidas (sala multiusos). El Concello mejorará los accesos y conexiones y, en la pista deportiva, se sustituirá el pavimento actual de madera por otro del mismo material y más adecuado.