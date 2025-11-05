Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alternativa critica que las pistas de O Temple están cerradas sin fecha

Cambre

Alternativa dos Veciños critica que las pistas deportivas de O Temple siguen cerradas y sin plazos para su reapertura. Asegura que preguntó por los tiempos y el Gobierno local no concretó fechas. Recuerda que «ninguna de las tres pistas» está operativa, «a lo que se suma el cierre del polideportivo de O Graxal».

