Alternativa critica que las pistas de O Temple están cerradas sin fecha
Cambre
Alternativa dos Veciños critica que las pistas deportivas de O Temple siguen cerradas y sin plazos para su reapertura. Asegura que preguntó por los tiempos y el Gobierno local no concretó fechas. Recuerda que «ninguna de las tres pistas» está operativa, «a lo que se suma el cierre del polideportivo de O Graxal».
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- Más de medio siglo remando en Perillo: de un club de aficionados a luchar por medallas
- Veinte años de Cáritas en Santa Cruz de Oleiros: 'Me ha dado una satisfacción personal enorme
- Vecinos y Alternativa se oponen a la planta de reciclaje en el puerto exterior