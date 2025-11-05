AUM Reggae toca este viernes en el Café Lanzós en Betanzos

La banda AUM Reggae actuará este viernes en el Café Lanzós de Betanzos. El grupo, formado por nueve músicos provenientes de la escena reggae gallega, de bandas como Bush Doctors o Skarallaos, y músicos de Jazz, tocará temas propios y covers.

El viernes 21 tocarán Virtual Project y el sábado 22, Montesco.