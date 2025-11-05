AUM Reggae toca este viernes en el Café Lanzós en Betanzos
Betanzos
La banda AUM Reggae actuará este viernes en el Café Lanzós de Betanzos. El grupo, formado por nueve músicos provenientes de la escena reggae gallega, de bandas como Bush Doctors o Skarallaos, y músicos de Jazz, tocará temas propios y covers.
El viernes 21 tocarán Virtual Project y el sábado 22, Montesco.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- Más de medio siglo remando en Perillo: de un club de aficionados a luchar por medallas
- Veinte años de Cáritas en Santa Cruz de Oleiros: 'Me ha dado una satisfacción personal enorme
- Vecinos y Alternativa se oponen a la planta de reciclaje en el puerto exterior