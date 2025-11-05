Aval del Superior a la denegación del permiso para una gasolinera

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da la razón al Concello de Arteixo a la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de A Coruña y confirma una sentencia de primera instancia que deniega la licencia para la construcción de una gasolinera en el polígono de Sabón.

La denegación de este permiso fue recurrida por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña (Coeticor), entidad a la que pertenecen los dos firmantes del proyecto.

El hecho de que el proyecto estuviese firmado por ingenieros técnicos fue precisamente uno de los motivos que llevó al Concello de Arteixo a denegar la licencia. Su rechazo estuvo precedido de varias anulaciones judiciales de licencia precisamente por este motivo, al entender la Justicia que estos técnicos carecían de competencia para firmar los proyectos.

El Concello de Arteixo adujo además en la vista que la incompetencia de los ingenieros técnicos no fue el único motivo que le llevó a denegar el permiso y apuntó a otras anomalías, como la ausencia de la preceptiva autorización medioambiental.

Los jueces dan la razón al Ayuntamiento y rechazan el alegato del Coeticor, que argumentó que se trataba de un «proyecto de carácter simple» para el que bastaban las competencias de un ingeniero técnico ni requería de una especialidad precisa.

Los magistrados discrepan. En su sentencia detallan que el plan preveía la construcción de un área de servicio con dos isletas de combustible, tres boxes de lavado a presión y dos puentes de lavado, dos puestos de aspiración, un punto de recarga para vehículos eléctricos y una zona de estacionamiento. El TSXG apela en su fallo a diversa jurisprudencia que vio precisa la participación de un ingeniero superior «para un proyecto más sencillo de unidad de suministro de combustible».

«Con más razón hay que llegar a la misma conclusión respecto a un proyecto más complejo, que alberga más servicios y productos, siendo insuficiente la titulación de ingenieros técnicos industriales con la especialidad de electricidad, que no abarca de manera completa y suficiente la totalidad de parcelas involucradas en el proyecto presentado», concluye en su resolución.