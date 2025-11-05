Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet

Arteixo se prepara para recibir cuatro día de Burger Manía, un macroevento gastronómico que aterriza en la localidad este jueves 6 de noviembre, y que se prolongará hasta el domingo 9 de noviembre, en la Pista Deportiva Cubierta del Campo Da Festa.

Diversos food trucks procedentes de restaurantes de toda España participarán en un campeonato único donde el público será el jurado. Los asistentes podrán degustar y votar sus hamburguesas favoritas, y las más votadas pasarán a la gran final, que se celebrará en un evento especial lleno de sorpresas.

Más de 20 foodtrucks de toda España

Diversos foodtrucks procedentes de restaurantes de toda España competirán presentando más de 20 variedades de hamburguesas en un campeonato donde el público será el protagonista.

Los asistentes podrán degustar cada creación y votar por sus favoritas, y las más votadas pasarán a la gran final, que tendrá lugar en un evento especial lleno de sorpresas.

Además, el festival contará con opciones para personas celíacas y un menú infantil diseñado para que los más pequeños también puedan disfrutar de la experiencia a su medida.

Horarios

El evento abrirá sus puertas el jueves de 19.00 a 23.00 horas, el viernes de 19.00 a 00.00 horas, el sábado de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 00.00 horas, y el domingo de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 23.00 horas.

Pero no todo será comida: el evento ofrecerá también música en directo, creando un ambiente festivo ideal para disfrutar en compañía de amigos o en familia. La entrada es libre hasta completar aforo.