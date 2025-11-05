Cambre pavimentará aceras en la calle Río Gándara
Adjudica la redacción del proyecto para la vía de A Barcala con una inversión de unos 30.000 euros
El Ayuntamiento de Cambre asegura que ha aprobado la redacción del proyecto técnico para la pavimentación de aceras en la calle Río Gándara. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado la actuación, que contará con una inversión de «cerca de 30.000 euros» y un plazo de 12 meses y que el Gobierno local considera «un paso determinante para revertir el abandono histórico de la zona de A Barcala».
El proyecto pretende mejorar la movilidad peatonal y la seguridad vial. El Gobierno local sitúa a A Barcala como una de las «zonas que han sufrido un prolongado abandono» y ve «prioritarias», donde afirma que promueve mejoras. Empieza por la calle Río Gándara, explica, porque es «una vía fundamental en la trama urbana de A Barcala que, por su estado actual, supone un riesgo y un inconveniente para peatones, especialmente personas con movilidad reducida, y familias con carritos de bebé».
