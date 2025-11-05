Convocada una protesta en Suevos por el paso de camiones por el pueblo
«Esto es insufrible, pasan de día, de noche...», denuncia una portavoz del colectivo vecinal
Arteixo
La asociación de vecinos de Suevos ha convocado un corte de tráfico en protesta por el elevado tráfico de camiones por el centro del pueblo. Los residentes afirman estar «hartos» del paso constante de tráfico pesado por el núcleo debido a las obras en la carretera de Suevos a O Portiño (DP-3002). «Esto es insufrible, pasan de día, de noche», denuncia una de las integrantes del colectivo, que apela al riesgo de este tránsito de camiones por una vía estrecha y sin aceras. El corte del tráfico será este jueves a las 17.00 horas.
