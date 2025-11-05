Culleredo incorporará personal para reavivar el PXOM los próximos meses

El principal documento que rige el urbanismo en los concellos, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), sigue con el freno echado en Culleredo, aunque el Concello espera reavivarlo en los próximos meses. El Ayuntamiento cullerdense confía en poder desatascar la revisión del plan con la incorporación de dos arquitectos, en un proceso de oposiciones que tiene fijado el último examen para diciembre, asegura el Concello, que elude precisar plazos para llevar a aprobación la propuesta de planeamiento, tras años de paralización, después de contratarse su elaboración hace 17 años, en 2008, y aprobarse de forma inicial hace 12, en 2013.

A la incorporación de los dos arquitectos se sumará, señala el Concello, la creación de una bolsa de empleo de arquitectos técnicos, ya en marcha, afirma, para sustituciones en posibles bajas. Y el refuerzo del área se consolida con la reincorporación, la semana pasada, tras una baja, de la asesora jurídica.

Este departamento urbanístico «más sólido» permitirá abrir «un nuevo panorama» para «afrontar el plan xeral». Hasta ahora, con una «sobrecarga de trabajo», el área dio prioridad a las «numerosas licencias y trámites urbanísticos que había». El Concello estudiará cómo repartir y planificar la carga de trabajo en el área para concluir la revisión del plan, como se acordó hace más de un año, en una comisión especial celebrada en octubre de 2024 a la que asistieron la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, además del Gobierno local, los cuatro grupos de la Corporación local y los técnicos municipales. Tras el encuentro, el Concello informó de que, según los técnicos, podría tenerse actualizado el plan xeral en un año si se recuperaba el aprobado en 2013. Porque el Ejecutivo municipal no descartaba iniciar la elaboración de uno nuevo y aseguró que convocaría al mes siguiente otra comisión para conocer la voluntad de los grupos, ya que no tiene mayoría plenaria suficiente.

En febrero, el Gobierno local afirmó que trabajaba en la revisión del documento. Además de comprobarse la afección de los cambios legales de los últimos años, había que revisar los informes contrarios de técnicos municipales que mostraron «discrepancias importantes» con la redactora, a lo que el Concello achacó un parón de años.

El PP denunció en pleno la semana pasada que no ha habido «ningún avance» desde la reunión de hace un año y urgió a sacar adelante el documento y dejar de seguir con un plan «de hace 40 años, desactualizado». El BNG también ha denunciado en varias ocasiones la demora. La concejala de Urbanismo, Marta Iglesias, afirmó que el Concello espera la «parte técnica» para impulsar el plan, «muy importante», y, mientras, «se puede seguir avanzando» con el vigente.