La feria Playmobil reúne a cientos de personas en Curtis

Curtis celebró este fin de semana la quinta edición de la feria exposición Playmobil, a la que pudieron asistir gratuitamente cientos de visitantes. Los asistentes pudieron ver una amplia oferta de figuras, dioramas, colecciones temáticas y expositores. En esta edición se amplió el número de puestos de distintas zonas de España, lo que animó a despertar aún más el interés de los coleccionistas y amantes de estos juguetes.

