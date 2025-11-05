La feria Playmobil reúne a cientos de personas en Curtis
Curtis celebró este fin de semana la quinta edición de la feria exposición Playmobil, a la que pudieron asistir gratuitamente cientos de visitantes. Los asistentes pudieron ver una amplia oferta de figuras, dioramas, colecciones temáticas y expositores. En esta edición se amplió el número de puestos de distintas zonas de España, lo que animó a despertar aún más el interés de los coleccionistas y amantes de estos juguetes.
