Inundaciones en Betanzos por los desbordamientos de los ríos Mendo y Mandeo

El desbordamiento de los ríos Mendo y Mandeo provocó hoy inundaciones en varias zonas de Betanzos. Los principales desbordamientos se registraron en A Ribeira, la zona del puerto, O Pasatempo, Carregal, parque Pablo Iglesias y Tolerancia, según informa el Concello.

El Ayuntamiento, que desplegó un dispositivo de emergencias para apoyar a los vecinos de las zonas afectadas, sospecha que los desbordamientos pudieron deberse a la apertura de compuertas de las minicentrales por las lluvias. La alcaldesa, María Barral, recorrió las zonas afectadas y avanzó que se pondrá en contacto con Augas de Galicia para recabar información. "Si la sospecha que tenemos de apertura de compuertas se confirma, exigiremos una nueva reunión de coordinación", apunta la regidora, que deja claro que no permitirá que "Betanzos siga padeciendo estas situaciones sin que nadie con competencias en la materia tome medidas".

Inundaciones en Betanzos / LOC

La alcaldesa recuerda que el pasado año se puso en contacto con Portos de Galicia para pedir la instalación de bombeos similares a los de A Ribeira. "Desde Portos se derivó a Augas de Galicia el planteamiento de cualquier mejora que evite estas situaciones, actuaciones que Augas quedó de concretar pero que hasta ahora no hizo", lamenta Barral, que sostiene que le corresponde al departamento autonómico actuar en la zona.

El Concello afirma que las inundaciones registradas hoy en el casco urbano "nada tienen que ver con los episodios de antaño" que afectaban a A Ribeira. "Los desbordamientos afectan a otros barrios de la ciudad situados en las inmediaciones de los ríos, distantes del barrio de A Ribeira que siempre era el epicentro de estas inundaciones hasta la instalación de los bombeos", apunta.