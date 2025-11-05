Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Leticia Rey presenta su nuevo disco este sábado en Sada

Sada

La artista Leticia Rey presenta este sábado su nuevo disco Danza Luz, junto con Estefanía Gómez, bailarina de la localidad. El espectáculo comenzará a las 20.30 horas en la casa de la cultura y está enmarcado dentro del ciclo Elas Son Artistas.

Rey estará también acompañada de Iago Mourinho (piano), Vadim Yucknevich (acordeón) y Benxamín Otero (cuerno inglés).

