Leticia Rey presenta su nuevo disco este sábado en Sada
Sada
La artista Leticia Rey presenta este sábado su nuevo disco Danza Luz, junto con Estefanía Gómez, bailarina de la localidad. El espectáculo comenzará a las 20.30 horas en la casa de la cultura y está enmarcado dentro del ciclo Elas Son Artistas.
Rey estará también acompañada de Iago Mourinho (piano), Vadim Yucknevich (acordeón) y Benxamín Otero (cuerno inglés).
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- Más de medio siglo remando en Perillo: de un club de aficionados a luchar por medallas
- Veinte años de Cáritas en Santa Cruz de Oleiros: 'Me ha dado una satisfacción personal enorme
- Vecinos y Alternativa se oponen a la planta de reciclaje en el puerto exterior