Luz verde con condiciones a un campamento de turismo en Morás
La Xunta exige que el proyecto respete requisitos ambientales
Arteixo
La Xunta ha emitido un informe ambiental favorable al proyecto para crear un campamento turístico en la parroquia de Morás, en Arteixo, siempre que «se cumpla con los condicionantes fijados» en la documentación que analizó. El Gobierno gallego señala que la instalación deberá cumplir determinados requisitos en materias como la protección de la atmósfera, la gestión de los residuos y la integración paisajística.
La propuesta contempla dedicar algo más de 5.200 metros cuadrados a las actividades del campamento, dentro de una parcela de cerca de 16.000. La instalación incluye cinco cabañas de madera para alojamientos, además de otra dedicada a recepción y servicios.
