Oleiros acoge una comedia sobre la depresión este sábado
El auditorio Gabriel García Márquez acogerá este sábado a las 20.30 horas la obra Esas cousas marabillosas, de Empatía Teatro, una comedia sobre la salud mental y la depresión.
El espectáculo empieza en cuanto el público entra a la sala y es recibido por Avelino González, que les da un papel para el resto de la obra. Una vez comienza la función, los asistentes forman partes de la historia e incluso aportan "cosas maravillosas". Poco a poco se va desarrollando una comedia que habla de la depresión y el suicidio, que en ocasiones es tierna y divertida.
La entrada a la función tiene un precio de 4 euros, que tendrá que abonarse con tarjeta bancaria. Se puede adquirir a través de la plataforma giglon.com o en la billetera del auditorio una hora antes de empezar el espectáculo teatral.
