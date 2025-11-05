Sada organiza una salida a Ribadeo y la playa de As Catedrais

El Concello de Sada organiza una salida este miércoles, día 8, a la playa de As Catedrais y Ribadeo. La excursión forma parte de un programa de actividades «que facilita la posibilidad de realizar visitas gratuitas para conocer otras zonas de Galicia de interés cultural, social o medioambiental a lo largo de todo el año», señala el Ayuntamiento sadense.

En lo que va de año, se han realizado visitas a diversos puntos de Galicia, desde Monforte de Lemos y la Ribeira Sacra hasta Allariz y Ribadavia y la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de A Telva, en Cambre.