Sada organiza una salida a Ribadeo y la playa de As Catedrais
Sada
El Concello de Sada organiza una salida este miércoles, día 8, a la playa de As Catedrais y Ribadeo. La excursión forma parte de un programa de actividades «que facilita la posibilidad de realizar visitas gratuitas para conocer otras zonas de Galicia de interés cultural, social o medioambiental a lo largo de todo el año», señala el Ayuntamiento sadense.
En lo que va de año, se han realizado visitas a diversos puntos de Galicia, desde Monforte de Lemos y la Ribeira Sacra hasta Allariz y Ribadavia y la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de A Telva, en Cambre.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Anulada una oposición municipal por puntuar más la experiencia en Oleiros
- Betanzos abre expediente a otro local de la zona de marcha y tramita multas a otros dos
- Más de medio siglo remando en Perillo: de un club de aficionados a luchar por medallas
- Veinte años de Cáritas en Santa Cruz de Oleiros: 'Me ha dado una satisfacción personal enorme
- Vecinos y Alternativa se oponen a la planta de reciclaje en el puerto exterior