Seis investigadores abandonan el CIAM de Abegondo por la "situación insostenible" del centro

El Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) ha perdido a siete de sus investigadores. Seis investigadores -cinco de los cuales llevaban más de cinco años en el centro, en líneas de investigación competitivas- han dejado sus puestos en el recinto abegondés en un reciente concurso de traslados, un movimiento "voluntariamente forzoso" por la "situación insostenible" del CIAM, denuncian trabajadores del centro y temen por su continuidad. Además, la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) ha denegado la prórroga de jubilación a una doctora veterinaria que las solicitó, negativa que la plantilla asegura inédita en el CIAM y, hasta donde conoce, en los demás centros investigadores gallegos.

En un comunicado, los seis investigadores que dejan el CIAM -María Bande, María Isabel García, Adrián Botana, Álvaro García, Roberto Besteiro y Santiago Crecente- explican que "la grave falta de cobertura de plazas que sufre el CIAM desde hace años arrastra muchas dificultades para ejercer la labor investigadora" y "las jefaturas de departamento están desapareciendo, sin explicación ninguna al personal del centro". La falta de reemplazos, aseguran, afecta también al personal de laboratorio "y más al de campo". Relatan que "con mucha frecuencia", los propios investigadores abordaron trareas de campo "para poder mantener los proyectos en marcha o, simplemente, para que los animales tuvieran los cuidados básicos, pues el personal de campo se encontraba sobrepasado por el trabajo".

Los investigadores ven "igualmente preocupante" la presencia en el centro de "equipaciones de campo y laboratorio totalmente obsoletas", lo que "da una sensación de abandono y aumenta el riesgo de accidentes laborales", advierten. Aseguran, de hecho, que "recientemente se produjo un accidente laboral grave con una máquina que no se encontraba en condiciones adecuadas", lo que "desembocó en que se precintara una parte importante de la maquinaria del centro que tampoco cumplía". Como ejemplo, señalan que la sala de ordeño data de 1994, por lo que ha quedado "totalmente anticuada respecto de los sistemas modernos ya implantados en las explotaciones del rural". Alertan también del mal estado de las fincas y cuadras del CIAM que, avisan, de no revertirse, parece abocar a su cierre.

"La mayor parte de investigadores", aseguran, perciben desde hace unos años "una gestión autoritaria desde instancias del Agacal". Denuncian "una clara falta de empatía con las demandas de los investigadores y una asignación de los recursos interesada y poco clara". Defienden que "la situación actual parece responder más bien a un desmantelamiento planificado del centro que a un obstáculo de tipo puntual".