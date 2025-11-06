Arteixo subirá un 20% el precio por hora del nuevo contrato del SAF

El Concello de Arteixo prepara una nueva licitación con la que busca garantizar «condiciones dignas» para las trabajadoras de SAF, mientras admite que la gestión municipal del servicio es «inviable».

El alcalde, Carlos Calvelo, anunció una subida del 20% en el precio por hora del nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la calidad de la atención.

Así lo confirmó el regidor popular en el último pleno municipal, después de que el BNG presentase una moción para exigir una financiación «justa» para las empleadas del SAF, que no logró salir adelante por el rechazo del Concello a la municipalización del servicio.

Fue entonces cuando el Gobierno local indicó que está trabajando en un nuevo pliego y que se convocará una nueva licitación para que las trabajadoras tengan «un contrato digno».

Calvelo explicó que el nuevo contrato rondará los 25 o 26 euros por hora, frente a los 20,90 euros actuales en la zona norte y los 22,50 euros en la sur. «El Concello pondrá más de 2.300 euros al mes para que el servicio funcione, pero no podemos reforzarlo mientras el contrato esté adjudicado», subrayó.

También recalcó que «nadie es capaz de gestionarlo de manera municipal» y añadió que «con un porcentaje de bajas del 50% es imposible dar respuesta a un proceso de municipalización».

Respondía así a la pregunta del portavoz del PSOE, Martín Seco, que propuso al Concello asumir directamente la gestión del servicio tras el «colapso vivido» durante el verano en la zona norte por la «falta de coordinación y planificación» de la empresa concesionaria, a la que acusó de «no cubrir las vacaciones ni las bajas».

Gestión del SAF a la Xunta

Durante el verano hubo 23 bajas entre las 46 trabajadoras. Ante esta situación, el regidor arteixano declaró que el Concello se mostraba «completamente incompetente en lo que respecta a la gestión del SAF» e incluso solicitó una reunión con la Xunta para proponerle que asumiese su coordinación.

En este sentido, las representantes sindicales de UGT y CIG del servicio de ayuda en el hogar de la zona norte de Arteixo difundieron recientemente un comunicado en el que acusan a la concesionaria, Osventos Innovación, de incurrir en «graves irregularidades».

El personal alerta de «una situación de creciente precariedad, descoordinación e incumplimiento sistemático de las obligaciones por parte de la empresa». «Las profesionales del SAF están padeciendo unas condiciones laborales cada vez más insostenibles, a pesar de realizar un trabajo esencial para la comunidad», denuncian.