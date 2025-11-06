La Asociación Micológica Andoa prepara una exposición
Cambre
La Asociación Micológica Andoa de Cambre, en colaboración con el Concello, prepara una exposición para los amantes del mundo de las setas en patio del colegio Wenceslao Fernández Flórez. La muestra se inaugurará el domingo, 16 de noviembre, y estará abierta al público de 11.30 a 17.30 horas. La entrada es totalmente libre y gratuita.
