Betanzos dio 78 ayudas para el pago de vivienda habitual
Betanzos
El Concello concedió 78 ayudas dentro del programa de apoyo para el pago de la vivienda habitual a personas inquilinas o con un préstamo hipotecario. El Concello inició el programa por la afectación de la Covid en familias del municipio y le dio continuidad en los años posteriores. En total se destinaron unos 70.000 euros a ayudas en un programa que cuenta con la participación del Ayuntamiento y de la Diputación a través del POS Social.
El plan tiene como objetivo minimizar el impacto económico y social en las familias más vulnerables. Hubo un total de 109 solicitudes de las que 29 fueron denegadas por no cumplir todos los requisitos, la mayor parte de ellas por superar los ingresos. Otras dos renunciaron.
