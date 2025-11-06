Betanzos plantea una subida del IAE para aumentar hasta en un 155% la recaudación por este impuesto

El Gobierno local de Betanzos elevará hoy a pleno una modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que permitirá incrementar la recaudación por este impuesto hasta en un 155%. La propuesta va acompañada de un nuevo Índice Fiscal de Calles para actualizar las categorías fiscales y «adaptarlas a la situación actual» dado que la ponencia de valores catastrales vigentes es de 2007.

Según las estimaciones recogidas en la memoria económico-financiera, este cambio permitirá pasar de una cuota tributaria municipal de 170.583 euros (2025) a 435.371 euros. La propuesta incluye una estimación de lo que supondrá esta subida para cada empresa en función de la categoría que se le aplique (para fijarlas, el Concello dividió el territorio en 4 ámbitos en función de su accesibilidad, servicios e intensidad empresarial).

La subida del IAE va acompañada de un Plan Económico Financiero que el Concello de Betanzos está obligado a presentar por el incumplimiento de la regla de gasto. Además de la subida del IAE, este plan de ajuste recoge otras medidas para incrementar los ingresos , como la recaudación de 37.000 euros por la puesta al día del derecho en superficie de una parcela de O Pasatempo o de 191.000 euros por el incremento de los padrones de la feria y de la compensación al Concello por la concesión de la piscina. El Ejecutivo prevé además ingresar 273.000 euros por el cambio de gestión del comedor escolar.

El plan de ajuste plantea además diversas de medidas de contención del gasto, como la no cobertura de puestos vacantes de personal, en concreto de cuatro puestos de auxiliar administrativo y de varios laborales de peones y arqueólogo. El ahorro previsto es de 217.513 euros.

Apoyo con condiciones del BNG

Salvo sorpresa, la propuesta prosperará con los votos del Gobierno local (PSOE) y el BNG, que avanza su apoyo con condiciones. Su portavoz, Amelia Sánchez, considera que este es el «primer paso para corregir la situación» y ve necesaria una actualización de los valores catastrales del IAE para «reflejar la situación actual» y permitir al Concello incrementar sus ingresos «de forma proporcional a la capacidad económica de la empresas con facturación superior al millón de euros anuales».

El BNG avala también el plan de ajuste al entender que incluye medidas para «corregir el rumbo económico del Concello sin recortar servicios ni hacer pagar a la ciudadanía los errores de gestión del PSOE». Advierte con todo que su apoyo «no es un cheque en blanco» y condiciona su apoyo al compromiso del Ejecutivo de reducir el gasto superfluo y presentar un presupuesto antes de 2026 «que permita continuar el camino de recuperación económica».

El PP critica el "hachazo fiscal"

El PP rechaza ambas propuestas y critica el «hachazo fiscal» que pretende aprobar el Gobierno local «con el único objetivo de tratar de cuadrar sus cuentas tras una gestión económica nefasta».

Su portavoz, Cecilia Vázquez, se opone también al plan de ajuste, que llega «tarde y mal» y que « es la constatación del desbarajuste económico del Ejecutivo local».